Acque Spa: in funzione il nuovo depuratore di Coltano

È attivo già da qualche settimana il nuovo impianto di depurazione a Coltano. Il progetto di Acque, finanziato dalla Regione e messo a punto da Ingegnerie Toscane, consente adesso di efficientare in modo significativo il 'secondo tempo' del servizio idrico: il nuovo depuratore, piccolo nelle dimensioni ma all’avanguardia per tecnologia e prestazioni, raccoglie le acque reflue di buona parte della frazione e di alcune cooperative agricole.

L’impianto è stato progettato in modo che possa da un lato assicurare ottime performance, con un alto grado di affidabilità, e dall’altro attestarsi su bassi consumi energetici. È stata inoltre rivolta particolare attenzione all’eliminazione di qualsiasi fonte di odori molesti, grazie alla scelta di specifiche apparecchiature e all’utilizzo di processi che minimizzeranno le emissioni di gas in atmosfera.



Il depuratore (la cui realizzazione ha previsto un investimento da 300mila euro) è stato messo in funzione non appena completato l’iter autorizzativo: come previsto per gli impianti di questo tipo, raggiungerà la piena efficienza nel corso dei prossimi mesi, ma garantisce fin da ora l’eliminazione degli scarichi diretti in ambiente, andando a superare la storica assenza del servizio di depurazione nella zona di Coltano.

"Il nuovo depuratore di Coltano si inserisce nel quadro degli interventi programmati e in corso su tutto il territorio comunale di Pisa, allo scopo di garantire standard sempre più elevati del servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla fognatura, alla depurazione e alla sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di restituire al territorio acque sempre più pulite" sottolineano da Acque Spa.