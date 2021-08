Vaccini: la Regione riattiva la modifica della prenotazione della seconda dose

Via libera alla modifica della prenotazione della seconda dose del vaccino anti-Covid. I residenti in Toscana dalle ore 18 di mercoledì 4 agosto potranno così anticipare la somministrazione del siero e completare così la copertura contro il virus. Ne dà notizia direttamente il governatore Eugenio Giani: sarà possibile modificare la data e il luogo del richiamo Pfizer e Moderna per tutti gli over 12 entrando su 'Modifica prenotazione' in alto a destra sul portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/.