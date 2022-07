Le 'Antenne sociali' della Misericordia per i bisogni del territorio

E' partito sabato 16 luglio il nuovo progetto 'Antenne Sociali' della Misericordia di Navacchio. Un programma nato dall’impegno di alcuni volontari con l’obiettivo di intercettare vecchi e nuovi bisogni della comunità. L’idea progettuale è quella di creare un servizio di ascolto, informazione e orientamento per le persone in difficoltà o semplicemente sole. "Hai bisogno di sapere a chi rivolgerti per prenotare un esame, un tampone o semplicemente hai bisogno di un po' di compagnia o di un sostegno economico? Chiedi aiuto alle 'Antenne Sociali': volontari formati ti ascolteranno e ti aiuteranno a trovare le rispose giuste per i tuoi bisogni orientandoti agli sportelli pubblici dedicati o alle realtà associative presenti sul territorio; ti informeranno sui numeri di telefono da chiamare e sulle modalità di accesso ai servizi".

"Il progetto rientra in un’attività più ampia - spiega il presidente Luigi Nannipieri - che la Misericordia di Navacchio sta portando avanti da mesi con l’amministrazione comunale e le altre associazioni del territorio. In queste settimane i volontari della Misericordia si sono dati da fare nel realizzare una guida ai servizi che sarà strumento per informare e orientare le persone che hanno un disagio o un bisogno verso le realtà territoriali, ad esempio i Servizi Sociali, le Misericordie del territorio, la Caritas, la San Vincenzo de Paoli. Con questo progetto desideriamo proprio attivare una rete 'anonima' che riesca a dare informazioni corrette, precise e puntali per permettere alle persone in difficoltà di superare quelle fragilità che nel corso della vita capitano a tutti". Il servizio consiste nella possibilità di contattare il numero di cellulare 320 7288129 e lasciare un messaggio nella segreteria o su whatsapp oppure parlare direttamente con un volontario tutti i sabati mattina dalle 9 alle 12 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19.