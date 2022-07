Dal reddito di cittadinanza alle attività sociali: inaugurati i Puc a Castelfranco

Dalla sorveglianza, pulizia e cura delle aree verdi comunali ai semplici lavoretti di manutenzione di immobili e arredi urbani, come ad esempio la verniciatura di una panchina. Sono i PUC, Progetti utili alla Collettività, che l'amministrazione comunale in collaborazione con la SDS EVV ed il Centro per l'Impiego si è impegnata ad attivare, inserendo in attività sociali e utili alla collettività persone in condizione di disagio economico che percepiscono misure di sostegno al reddito (reddito di cittadinanza). Si tratta quindi di progetti finalizzati all'inclusione e integrazione, oltre che una forma di 'restituzione' alla collettività del sostegno economico percepito.

Dalla scorsa settimana a Castelfranco sono già attive 3 persone. Questo grazie all’elaborazione di un progetto nell'ambito della tutela dei beni comuni finalizzato a supportare il personale comunale nelle piccole manutenzioni, nella cura e sorveglianza di spazi e servizi pubblici, dal titolo 'Sorveglianza, pulizia e cura dei beni comuni urbani'. L’obiettivo del progetto è di migliorare il decoro urbano. Attraverso un avviso pubblico rivolto ad organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale operanti sul territorio è stata individuata l’Arci Castelfranco che collaborerà con il Comune nella gestione dei PUC con volontari (tutor) che affiancheranno i percettori del reddito di cittadinanza coordinando lo svolgimento delle attività. Centro per l'impiego e Servizi Sociali individueranno i soggetti beneficiari da inserire nel progetto.

I PUC a Castelfranco sono stati attivati da una decina di giorni. Dopo aver organizzato un corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro, Comune e tutor dell'associazione hanno predisposto un calendario di attività da svolgere per le persone attualmente coinvolte. Ciascun beneficiario del reddito di cittadinanza deve svolgere almeno 8 ore settimanali di attività, fino a un massimo di 16 ore. Le attività previste nel progetto sono:

- sorveglianza, pulizia e cura delle aree verdi comunali (piccole aiuole e fioriere) e degli arredi urbani

- semplici manutenzioni (es. verniciatura, imbiancatura) di immobili e strutture pubbliche, arredi urbani e impianti sportivi comunali

- segnalazione al servizio comunale su abbandoni di rifiuti, arredi urbani e\o installazioni rotte o mal funzionanti.

La legge 28 marzo 2019, n. 26 'Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni' e il DM 22 ottobre 2019 prevedono che i beneficiari del Reddito di Cittadinanza siano tenuti ad offrire la propria disponibilità a partecipare a Progetti utili alla Collettività (PUC): progetti e attività con finalità civiche, solidaristiche e di utilità collettiva da svolgere nel proprio comune di residenza. I Comuni sono titolari dei PUC e li possono attuare anche in collaborazione con enti del Terzo Settore. Il progetto comporta l'organizzazione di attività - da parte dei Comuni - non sostitutive di quelle ordinarie (a supporto o integrazione delle attività ordinariamente svolte dai Comuni). Ogni cittadino beneficiario di reddito di cittadinanza è tenuto ad un impegno di almeno 8 ore settimanali fino ad un massimo di 16 ore settimanali. La mancata partecipazione ai progetti dei beneficiari del reddito di cittadinanza comporta la decadenza del beneficio economico.