Servizi: lo Spid si attiva in Logge dei Banchi

Fino a domenica 9 ottobre, dalle ore 9 alle ore 18, sarà possibile ottenere la propria identità digitale (Spid) rivolgendosi gratuitamente allo stand dell’URP Comune di Pisa presente in Logge dei Banchi all’interno dell’Internet Festival.

Il servizio è dedicato a tutti i cittadini maggiorenni, residenti o no nel Comune di Pisa, in possesso di un documento di identità valido (carta di identità, patente, passaporto) emesso da un’autorità italiana. L’utente dovrà presentarsi munito di documento di identità valido tra quelli sopra indicati; tessera sanitaria; indirizzo E-mail proprio o di persona di fiducia; telefono con connessione internet.

"Come amministrazione - dichiara la vicesindaco Raffaella Bonsangue - siamo stati tra i primi Comuni ad aver attivato poco più di un anno fa, presso il nostro URP nei locali di piazza XX Settembre, un servizio di supporto ai cittadini per il rilascio delle credenziali Spid, acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale, indispensabile per l’accesso ai servizi on line delle pubbliche amministrazioni e privati aderenti. Il servizio si rivolge in particolare alla popolazione anziana, che è quella che ha maggiore difficoltà con gli strumenti tecnologici digitali, ma è disposizione di tutti i cittadini interessati. Abbiamo colto l’occasione dell’Internet Festival per promuovere questo innovativo servizio che consente di semplificare la vita dei cittadini nell’interazione on line con la Pubblica Amministrazione nel suo complesso".



"Oggi sono oltre 32 milioni le identità digitali Spid in funzione in Italia, di cui circa un terzo è stato attivato negli ultimi dodici mesi. E’ stato raggiunto l’obiettivo annuale di diffusione dell’identità digitale previsto dal PNRR, il piano nazionale di ripresa e resilienza, che fissava al 38% la quota di popolazione da raggiungere entro la fine del 2022. Nel 2023 bisognerà arrivare alla soglia del 46%. E’ un orgoglio per me e la nostra amministrazione aver dato un contributo per il conseguimento di questo obiettivo di transizione digitale".

Dal 21 settembre dello scorso anno, data di attivazione del servizio, al 31 agosto 2022 sono stati 761 gli Spid attivati presso l’URP del Comune di Pisa. Il rilascio della identità digitale avviene dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00. È necessario concordare un appuntamento telefonico nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, chiamando il numero 050 910666 - 320. È, comunque, possibile prenotarsi in orario di apertura dell’Urp.