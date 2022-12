Centri prelievo Aoup: adesso la prenotazione è anche su Zerocode

Come già preannunciato nei giorni scorsi, da lunedì 19 dicembre in Aoup è possibile prenotare i prelievi e gli esami di laboratorio analisi (da effettuare nei Centri prelievo di Cisanello e Santa Chiara) su Zerocode (sistema di prenotazione online di Regione Toscana), raggiungibile al seguente link. Con l’occasione l'azienda ricorda che:

- per completare la prenotazione è necessario essere in possesso del codice della ricetta elettronica (NRE).

- saranno prenotabili tramite Zerocode solo gli appuntamenti dal 18 gennaio in poi.



- per gli appuntamentiè infatti necessario utilizzare ancora la piattaforma Bcure - continua ad essere garantito l'accesso diretto a entrambi i Centri Prelievo (Cisanello Ed. 2B dalle 9 alle 11 dal lunedì al venerdì e Santa Chiara Ed.34 dalle 7.15 alle 9 dal lunedì al venerdì)