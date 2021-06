Attività estive a Vecchiano: un'offerta per tutte le fasce di età

C’è tempo fino al prossimo 28 giugno per presentare domanda per le attività estive 'Giochi in Acqua', riservate ai bambini nati dal 2015 al 2017, e messe a punto dal Comune di Vecchiano. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito web del Comune, nella sezione Notizie, a questo link: https://www.comune.vecchiano.pi.it/notizie/3063-attivita-estive-minori-iscrizioni-per-giochi-in-acqua.html.

"Sono inoltre in partenza i campi solari per le fasce d'età delle scuole primarie del territorio e secondaria di primo grado, che si svolgeranno dal 28 giugno al 30 luglio" affermano il sindaco Massimiliano Angori e l’assessore alla Politiche Scolastiche Lorenzo Del Zoppo. "Si tratta di attività interamente gratuite, che riusciamo a mettere in campo grazie alla collaborazione con l’Istituto Comprensivo 'Daniela Settesoldi' di Vecchiano. Ci sono ancora posti disponibili, principalmente nella fascia di età 11-13 anni. C’è tempo fino al prossimo 25 giugno per iscrivere ragazze e ragazzi. E’ possibile prenotare una settimana a scelta ed esprimere un'opzione anche per una successiva settimana; l'iscrizione prevede la frequenza sia mattutina sia pomeridiana, pasto gratuito incluso, con possibilità di uscita anticipata con l'accordo del soggetto gestore. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito web dell’Istituto Comprensivo, all’indirizzo https://www.icvecchiano.edu.it/domanda-di-partecipazione-al-campus-estivo-2021".

"Recuperiamo così, anche nel periodo estivo, quelle esigenze di socializzazione e inclusione di cui bambini e bambine, così provati anch’essi da questa pandemia, hanno estrema necessità per un lento ritorno alla normalità, seppur svolgendo tutte le attività previste nel pieno rispetto delle normative anticontagio da Covid19" concludono Angori e Del Zoppo.