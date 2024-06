Tangenziale Pisa Nord: approvato l'atto integrativo per l'avvio dei lavori

E' stato approvato tramite decreto del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani l’Atto integrativo all’Accordo di Programma del maggio 2022 tra la Regione e la Provincia di Pisa per la progettazione esecutiva e la realizzazione della viabilità Nord di Pisa nella tratta Madonna dell’Acqua – Cisanello, in particolare per lo stralcio dei Nodi 1-2. Si tratta, in pratica, dell’inizio della costruzione della cosiddetta tangenziale nord di Pisa, un lotto particolarmente importante perché finalizzato a rendere più fluido il traffico tra Madonna dell’Acqua e il presidio ospedaliero di Cisanello.

Le opere avranno un valore complessivo di oltre 27 milioni di euro, coperti da fondi FSC per 17.000.000 di euro, dalla Regione Toscana per 6.832.104 euro e dalla Provincia di Pisa per 3.300.000 euro.

I lavori inizieranno entro l’estate, infatti l’Atto Integrativo fissa l’inizio dei lavori al 30 giugno prossimo e prevede la fine entro il 31 dicembre 2025.

Il presidente della Regione Toscana ha espresso la propria soddisfazione per l’avvio della realizzazione di un’opera a lungo attesa e strategica per l’area pisana, essenziale per raggiungere più velocemente la zona di Cisanello, abbattendo i tempi di percorrenza verso l’ospedale.