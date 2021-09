Bientina: vandalizzato il furgone degli scout usato per attività sociali

Il finestrino del furgone delle attività sociali spaccato. La brutta sorpresa è capitata al Gruppo Scout Bientina 1, che su Facebook ieri 8 settembre ha denunciato l'accaduto. L'atto vandalico è stato scoperto il giorno precedente.

Un gesto che colpisce la comunità, "gratuito perché è un mezzo modesto, non certo da rubare" scrive l'associazione, che esprime il suo disappunto, definendo il mezzo come "prezioso perché ci consente di trasportare il materiale per le nostre attività, per i campi e per tutto ciò che è propedeutico alla nostra proposta educativa. E un mezzo che condividiamo volentieri con l'Associazione Lunperlatro, che si prende cura delle famiglie in difficoltà del nostro paese attraverso pacchi alimentari e non solo".

"Denunceremo il fatto alle autorità competenti per il danno materiale - aggiunge il gruppo - e abbiamo deciso di condividere con la comunità di Bientina ciò che è successo perché il danno è soprattutto morale e chi ne è vittima non è il nostro furgone, ma il nostro gruppo e in particolare i ragazzi. Chiediamo la vostra solidarietà, non tanto con il pensiero, ma in quanto cittadini attivi, attenti al proprio territorio, che si prendono cura di ciò che contribuisce alla crescita dei nostri ragazzi".

Sul caso è intervenuto il sindaco di Bientina Dario Carmassi che ha espresso solidarietà agli scout e condannato l'atto vandalico: "E' stato colpito chi educa e chi aiuta, non vogliamo, né possiamo tacere. Qualsiasi sia stata l'intenzione criminale di chi ha compiuto il gesto, colpisce al cuore una delle parti migliori della nostra comunità. Verrà sporta denuncia, ma chiunque sappia qualcosa di rilevante in merito, lo dica. Non servono polemiche, serve fare rete e comunità anche davanti a gesti oltraggiosi, esattamente quello che sappiamo fare meglio in tante occasioni di festa".