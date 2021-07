Atto vandalico alla pensilina del bus, individuato il responsabile: è un minorenne

E' stato individuato, dopo attenta attività d'indagine, dalla Polizia municipale di San Giuliano Terme, grazie anche alla collaborazione di alcuni giovani cittadini, il responsabile dell'atto vandalico avvenuto lo scorso 25 giugno a San Giuliano Terme, precisamenteQualcuno aveva infatti danneggiato i vetri della pensilina della fermata dell'autobus. L'autore del gesto èche è stato convocato insieme ai genitori al comando della Polizia municipale per la contestazione del fatto. Trattandosi di minore, è stato deferito alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Firenze per danneggiamento aggravato di cose destinate al pubblico servizio o alla pubblica utilità."Ringrazio la Polizia municipale per la celere conclusione - afferma il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio - ma consentitemi di rivolgere un caloroso ringraziamento a quei giovani che, con la loro testimonianza, hanno fatto emergere il loro grande senso civico, che distingue l'uomo dall'uomo qualunque".