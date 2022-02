Sicurezza stradale: realizzati nuovi attraversamenti pedonali a Cisanello e Porta a Lucca

Procede il programma delle manutenzioni con nuovi asfalti e marciapiedi in corso in tanti quartieri del Comune di Pisa, con attenzione particolare alla sicurezza stradale. Sono in corso, sotto la direzione di Pisamo, i lavori di rifacimento della segnaletica e degli attraversamenti pedonali in quota nelle strade appena asfaltate, così come in punti critici dove è necessario mettere in sicurezza i pedoni che attraversano la strada.

Sono stati appena terminati due nuovi attraversamenti pedonali in quota a Porta a Lucca in via di Gello, uno all’altezza dell’incrocio con via Filzi e uno con via Napoli, e due a Cisanello in via Matteucci, sul nuovo manto stradale appena asfaltato. Nell’altro tratto di via Matteucci davanti a Mediaworld, proseguono invece i lavori per realizzare l'isola spartitraffico, i marciapiedi e l'attraversamento in quota. Terminati anche i lavori di asfaltatura a Pisanova in via Luzzato, su entrambe le corsie in direzione CNR, così come l’asfaltatura di via Fiorentina a Riglione.