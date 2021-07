Attraversamenti pedonali sopraelevati per ridurre la velocità delle auto sui viali del litorale pisano

Tutelare e proteggere pedoni e ciclisti, anche imponendo velocità ridotte alle auto che transitano sui viali del litorale. Questo l’obiettivo che si prefissano Pisamo e amministrazione di Pisa per il lungomare da Marina di Pisa a Calambrone. Lo hanno spiegato l'assessore alla mobilità Massimo Dringoli e l'amministratore unico della partecipata Andrea Bottone, che insieme hanno ieri 8 luglio fatto un sopralluogo lungo le strade più frequentate.

"Una città a misura di pedoni e biciclette - dichiara l’assessore Massimo Dringoli - deve assicurare la presenza di un’ampia rete di piste ciclabili, come quella che ci stiamo impegnando a realizzare a Pisa e sul litorale. Purtroppo, come abbiamo avuto occasione di verificare dagli incidenti stradali che hanno coinvolto pedoni e ciclisti, non bastano soltanto i percorsi protetti. E' necessario adottare provvedimenti che obblighino le auto a ridurre i limiti di velocità, soprattutto nelle strade molto transitate e dove sono presenti ciclabili e attraversamenti pedonali molto frequentati, come nel caso della litoranea del lungomare. Insieme a Pisamo abbiamo stabilito di introdurre lungo questa strada attraversamenti pedonali sopraelevati e nei punti più critici, come a Calambrone all’altezza del centro commerciale di Eliopoli, semafori a chiamata. Il lavoro della nostra amministrazione per la promozione di sistemi di mobilità dolce passa anche attraverso la realizzazione di piccoli e grandi interventi come questi: attraversamenti in sicurezza, raccordi tra le piste ciclabili, cicloponti, sistemi di riduzione della velocità. Provvedimenti che tutelano la sicurezza dei ciclisti e completano il quadro di azioni previste dal Piano Urbano per la mobilità sostenibile".

"Il sopralluogo di questi giorni a Calambrone e Marina di Pisa - spiega Bottone - ha lo scopo di avere un quadro preciso della situazione. Dopo gli sforzi fatti da Pisamo e amministrazione comunale per realizzare le nuove piste ciclabili della città e del litorale, e dopo l’ulteriore impegno che stiamo mettendo per prolungarle, il passo necessario è quello di potenziare l’attenzione per ciclisti e pedoni. Purtroppo il lungomare, nonostante i limiti di velocità e i controlli che vengono fatti, vede ancora troppe auto percorrere quelle strade ad alta velocità. La nostra intenzione è rallentarle, soprattutto per mezzo di attraversamenti pedonali rialzati, che obbligano i mezzi in transito ad abbassare la velocità. A questo si unirà l’installazione di segnaletica luminosa e di semafori lampeggianti. Seppure con un bilancio messo in difficoltà da un lungo periodo di stop imposto dalla pandemia, siamo certi di trovare la strada per poter realizzare queste piccole ma importantissime opere per la tutela di chi alla macchina preferisce la bicicletta o una passeggiata".