Coltello, forbici e grimaldelli in bauliera: denunciato

Viaggiava con un coltello con lama di 20 cm, forbici e diversi grimaldelli nascosti in bauliera. E' finito nei guai un automobilista fermato per un controllo dai Carabinieri della Compagnia di Volterra, ai quali non ha saputo fornire alcuna spiegazione valida circa il possesso degli attrezzi.

Il conducente è stato così denunciato all’autorità giudiziaria per porto ingiustificato di arma bianca e possesso di chiavi e grimaldelli senza giustificato motivo.