Girano di notte con gli attrezzi da scasso in macchina: denunciati

I Carabinieri della Compagnia di Pontedera, nel corso dei servizi finalizzati al controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà due persone. Nello specifico, nella trascorsa nottata, nella zona industriale della città, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato un'autovettura ad un posto di blocco per i controlli stradali. Il conducente e un'altra persona che viggiava con lui hanno insospettito gli operatori, che così hanno deciso di approfondire le verifiche. I due sono così stati sottoposti a perquisizione e sorpresi in possesso, senza giustificato motivo, di vari arnesi idonei allo scasso, di cui non hanno saputo fornire una giustificazione.