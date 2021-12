Natale, gli auguri dell'assessore Bedini ai dipendenti Geofor: "Lavoro fondamentale per la città"

L’assessore all’Ambiente, Filippo Bedini, ha fatto visita ieri mattina, martedì 14 dicembre, ai dipendenti di Geofor per fare loro gli auguri natalizi e ringraziarli dell’attività svolta.

"L’iniziativa di oggi - ha detto Bedini rivolgendosi ai dipendenti della società - che spero essere la prima di una nuova, bella 'tradizione', è per esprimervi il nostro ringraziamento. Crediamo che sia importante dimostrare la vicinanza del Comune a chi tutti i giorni lavora per la nostra città. Il vostro è un lavoro fondamentale e che noi consideriamo strategico. Dopo un 2021 non facile, negli ultimi due mesi la qualità del servizio si sta di nuovo attestando sui livelli pre-Covid, che possiamo ritenere soddisfacenti. Abbiamo visto che Pisa ha scalato ben 18 posizioni nella classifica della qualità della vita pubblicata dal Sole 24 Ore, ottenendo ottimi risultati in tutti gli indicatori che riguardano gli aspetti ambientali. Questo in parte è anche merito vostro, come dimostrano gli apprezzamenti che quotidianamente riceviamo dai cittadini sul vostro lavoro. Vi chiedo di essere consapevoli dell'importanza del vostro ruolo in seno alla comunità cittadina e di impegnarvi ogni giorno per migliorare ulteriormente la qualità del servizio che offrite. A tutti voi e alle vostre famiglie auguro buon lavoro, un felice Santo Natale e un sereno 2022".