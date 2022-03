Festa della Donna: auguri e ringraziamenti del sindaco di Vecchiano alle operatrici sanitarie

Nella Giornata Internazionale della Festa della Donna, oggi 8 marzo, il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori è andato a fare visita al il presidio sanitario di via della Rocca, per ringraziare le operatrici sanitarie e tutte le dipendenti del Distretto Sanitario.

"Ci è parso doveroso un pensiero e un omaggio - dice il primo cittadino - a Donne che in questi due anni di pandemia hanno in modo particolare supportato il nostro territorio. Le infermiere, le operatrici sanitarie e tutte le dipendenti del nostro Distretto Sanitario di Vecchiano, che quotidianamente si sono adoperate e si adoperano per garantire servizi sanitari di prossimità fondamentali per la nostra Comunità".

"A loro, oggi più che mai - aggiunge - il nostro grazie per il loro impegno e la loro dedizione, che hanno profuso in maniera incessante e costante anche nei momenti più duri dell'emergenza sanitaria".