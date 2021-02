Governo Draghi, gli auguri della Scuola Sant'Anna al nuovo premier a Marta Cartabia

I "migliori auguri di buon lavoro" al presidente del Consiglio Mario Draghi e al ministro della Giustizia Marta Cartabia: sono quelli espressi dalla Scuola Superiore Sant'Anna, che negli scorsi anni ha conferito loro i diplomi di dottorato honoris causa.

Mario Draghi ha ricevuto il diploma di dottorato honoris causa, congiunto con la Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, in Economia, durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2018-2019, avvenuta il 10 dicembre 2018. Il diploma fu consegnato da Pierdomenico Perata e Michele Di Francesco, allora rettori rispettivamente della Scuola Superiore Sant'Anna e della Scuola Iuss. In quell'occasione il presidente dellaEuropean Central Bank tenne la lectio magistralis intitolata 'L'Europa e l'Euro 20 anni dopo'.

Marta Cartabia ha ricevuto il diploma di dottorato honoris causa in Legge da parte di Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna, in occasione della cerimonia di inaugurazione online dell'anno accademico 2020-2021, la prima pensata come nativa digitale che si è svolta il 9 dicembre 2020. 'Per l'alto mare aperto. L'Università al tempo della grande incertezza' è stato il titolo della lectio magistralis di Marta Cartabia.