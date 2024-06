Edilizia scolastica: una nuova aula per l'attività motoria alla scuola 'Rismondo'

Festa di fine anno alla scuola primaria Rismondo di San Piero a Grado con l’inaugurazione della nuova aula dedicata all’attività motoria degli alunni. L’intervento, che si è svolto in pieno spirito di collaborazione tra Comune, scuola e genitori, ha permesso di allestire e rendere fruibile uno spazio interno alla scuola, precedentemente utilizzato come aula polifunzionale, per adibirlo ai giochi e alle attività motorie degli alunni. Alla festa della scuola che si è svolta stamani, mercoledì 5 giugno, hanno partecipato, oltre a bambini e genitori, gli insegnanti, il dirigente scolastico Lucio Bontempelli, il vicesindaco e assessore all’Edilizia scolastica Raffaele Latrofa, insieme all’assessore alla Scuola del Comune di Pisa Riccardo Buscemi.

L’intervento, atteso dagli alunni che non disponevano di uno spazio chiuso dove fare attività motoria, ha visto la forte partecipazione da parte dei genitori che hanno contribuito alla buona riuscita dei lavori svolti dal Comune. Nello spazio rinnovato sono state riposizionate le lampade del soffitto, con l’installazione della gabbia metallica per la protezione dagli urti, è stato applicato sul pavimento un tappetino modello 'Grippert indoor' costituito da piastrelle ignifughe, con superficie completamente liscia e ammortizzante in grado di garantire morbidezza e comfort di gioco ottimali; sono state installate pellicole protettive ai vetri delle finestre per proteggerli dagli urti, oltre a pannelli in legno a protezione delle porte laterali e pannelli in plexiglass a protezione delle porte in vetro. L’intera aula è stata pitturata con l’utilizzo di colori da alcuni genitori, mentre sulla parete in fondo è stato realizzato dai bambini della classe V, sotto la guida esperta di una mamma che si è messa a disposizione della classe, un coloratissimo murale che richiama le attività ludiche e sportive svolte dai bambini, e che gli alunni in futuro potranno completare e proseguire.