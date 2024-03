Nuovi spazi per l’istituto scolastico Niccolini di Ponsacco. Ieri pomeriggio, 26 marzo, è stata inaugurata l’aula di musica che consentirà ai ragazzi dell’indirizzo musicale di avere un luogo ad hoc in cui provare. Un obiettivo raggiunto attraverso gli interventi che hanno coinvolto tutto il secondo piano dell’edificio e che ha visto il proseguimento della scala antincendio, l’installazione degli infissi, lo spostamento di parte dell’archivio della scuola e la realizzazione dei servizi, di un’aula insegnanti e di una dedicata alla musica. Un’aula che è intenzione della scuola e dell’amministrazione comunale dedicare a Sara Cicciotto e Lorenzo Malacarne, due ragazzi ponsacchini morti tragicamente in un incidente stradale nel 2016.

"Il recupero di questi luoghi - ha detto il sindaco Francesca Brogi dopo il taglio del nastro - nasce dall’obiettivo di donare uno spazio che possa ospitare la sala prove dell’orchestra della scuola. Un obiettivo condiviso con la scuola che ha uno dei pochi indirizzi musicali della provincia". Un investimento di 180mila euro di finanze comunali di cui 90mila provenienti da risorse europee che ha consentito di trasformare un piano non utilizzabile in un luogo vivibile da insegnanti e ragazzi. Un lavoro di squadra tra uffici comunali e istituzione scolastica che ha permesso al vecchio archivio di cambiare pelle.

"Oggi siamo qui insieme ai genitori di Sara e Lorenzo - ha continuato Brogi - che vogliamo ricordare insieme a tutta la comunità scolastica. Ringrazio i docenti di musica che oggi hanno radunato l’orchestra per omaggiare Sara e Lorenzo che proprio in questa scuola si sono formati e sono cresciuti, qui Lorenzo ha imparato a suonare la tromba. Vogliamo che i loro nomi e il loro esempio continuino a illuminare le vite dei tanti ragazzi che frequenteranno quest’aula".

"Un intervento - hanno detto l’assessore alla scuola Stefania Macchi e l’assessore ai lavori pubblici Massimiliano Bagnoli - possibile grazie alla sinergia degli uffici e grazie alla buona volontà delle tante persone che hanno contribuito materialmente a selezionare e spostare i documenti dell’archivio. Con oggi completiamo una serie di interventi fatti nelle scuole che ci ha permesso di riqualificare buona parte del patrimonio scolastico del comune, oltre alla realizzazione della nuova scuola Fucini".