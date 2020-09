"Aule studio aperte e lauree in presenza": presidio degli universitari al Rettorato

Sinistra Per, Unione degli Universitari - Das Pisa e Collettivo Universitario Autonomo Pisa hanno organizzato ieri, 10 settembre, un presidio davanti il Rettorato dell'Università per tornare a chiedere un'apertura dei luoghi di studio, al momento prevista per l'inizio del 2021.

"Vogliamo che - scrivono nella descrizione del presidio, svoltosi alle ore 10 - così come per lezioni per alcuni corsi di laurea, esami e manifestazioni di Ateneo in presenza e al chiuso, si predisponga un protocollo per poter studiare nelle aule studio al chiuso e per potersi laureare in presenza, anche solo con un pubblico contingentato. Il protocollo di sicurezza anti-contagio, divulgato dall’Ateneo la sera del 31 Agosto, è molto chiaro al riguardo: fino al 31 dicembre non potremo laurearci, se non di fronte allo schermo di un computer; non potremo accedere alle aule studio al chiuso, nonostante le ore di luce e la temperatura esterna stiano già cominciando a calare. E' davvero il modo migliore di ripartire? Non stiamo chiedendo la luna, non stiamo chiedendo di ignorare l’emergenza sanitaria: vogliamo un luogo dove le poche persone rimaste in città possano esercitare il loro diritto allo studio in maniera adeguata".