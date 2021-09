San Giuliano Terme: aumentate a 500 euro le multe per l'abbandono dei rifiuti

L'amministrazione di San Giuliano Terme prosegue sulla via del contrasto all'abbandono dei rifiuti innalzando a 500 euro le sanzioni per i trasgressori. Prima andavano da 200 a 300 euro. "L'abbandono dei rifiuti - commenta l'assessore all'ambiente Filippo Pancrazzi - è una pratica particolarmente esecrabile. Oltre al danno all'ambiente, va a colpire anche le tasche dei cittadini, poiché i costi per la raccolta e lo smaltimento vanno ad aggravare la Tari. Riteniamo quindi che chi adotta questi comportamenti sconsiderati debba essere sanzionato duramente, risarcendo in parte i costi che carica sulla collettività".

"Una menzione particolare - prosegue Pancrazzi - ai volontari e alle associazioni che spontaneamente si sono organizzati e che contribuiscono nel contrastare l'inciviltà. L'amministrazione, oltre a impegnarsi direttamente, sarà sempre dalla loro parte. Segnalo inoltre che il prossimo 26 settembre il Comune organizzerà, in collaborazione con l'associazione culturale Pont'a Serchio e il gruppo Facebook 'Il lungomonte c'è', un'iniziativa di pulizia del parcheggio e del Parco della Pace di Pontasserchio. L'iniziativa avrà luogo grazie anche al sostegno di Bricoman, che ha effettuato una donazione di materiale che aiuterà i volontari. L'invito è aperto a tutta la cittadinanza".

"In questi anni l'amministrazione comunale di San Giuliano Terme ha dedicato molti sforzi nel contrasto all'abbandono dei rifiuti - conclude il sindaco Sergio Di Maio - si pensi, ad esempio, all'impiego delle telecamere mobili attivate dal nostro nucleo di polizia ambientale che hanno portato a individuare e punire diversi trasgressori. E non intendiamo certo fermarci qui. Plaudo anche io alle iniziative messe in campo dai volontari e dalle associazioni".