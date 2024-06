Rafforzati i collegamenti autobus tra San Giuliano Terme e Pisa

L’amministrazione comunale di san Giuliano Terme ha deciso, assieme ad Autolinee Toscane, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico su gomma in Toscana, di aumentare le corse della Linea 85 che collega San Giuliano Terme a Pisa. Infatti, dal prossimo 1° luglio 2024, su iniziativa del Comune, la Linea 85 'Pisa-Arena Metato' prevederà più corse di collegamento tra Arena Metato ed il Parcheggio scambiatore di Pietrasantina a Pisa, dove gli utenti potranno disporre così della possibilità di interscambio con la Linea urbana 1+ per il Centro di Pisa (Torre, Lungarni, Stazione FS) fino a Cisanello.

"Sì tratta d un importante rafforzamento dei collegamenti per Pisa molto atteso dalla popolazione - affermano il sindaco Matteo Cecchelli e l'assessore alla mobilità Francesco Corucci - siamo soddisfatti di questo risultato per il quale ci eravamo impegnati già con la scorsa giunta, adesso andiamo avanti nella collaborazione con Autolinee toscane, che ringraziamo, per combattere i rischi di marginalizzazione dei territori più decentrati".

Nel dettaglio queste sono le corse oggetto di intensificazione a partire dal prossimo 1° luglio 2024:

• Arena Metato-Madonna dell’Acqua-Pisa Park Pietrasantina con partenza alle ore 8:15 ed arrivo alle ore 8:36.

• Pisa Park Pietrasantina-Madonna dell’Acqua-Metato Arena con partenza alle ore 8:40 ed arrivo alle ore 9:02.

• Arena Metato-Madonna dell’Acqua-Pisa Park Pietrasantina con partenza alle ore 14:55 ed arrivo alle ore 15:16.

• Pisa Park Pietrasantina-Madonna dell’Acqua-Metato Arena con partenza alle ore 15:20 ed arrivo alle ore 15:42.



I nuovi orari della Linea 85 si possono consultare e scaricare dal sito web di Autolinee Toscane al link del sito dell'azienda.