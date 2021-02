Coronavirus, Giani: "In Toscana aumento dei casi ma stiamo alzando un muro con i vaccini"

"Indubbiamente dobbiamo avere i nervi saldi, perchè questo aumento dei contagi è un dato oggettivo. Comunque abbiamo conosciuto a ottobre, e a novembre, giornate in cui i contagi avevano superato i 2.700. Quindi sono convinto che dobbiamo essere sempre molto razionali nel considerare che c'è, in questo momento, un aumento dei casi, ma anche un muro che stiamo ergendo attraverso i vaccini". E' quanto afferma, come riporta l'Agenzia Dire, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, commentando l'incremento nell'ultima giornata dei casi accertati di Coronavirus che sono oggi 956.

Il governatore ripete la necessità di ricevere più dosi: "È necessario trasmettere sempre di più questo elemento di sicurezza - aggiunge - oltre 8-9mila vaccinazioni che possiamo fare ogni giorno se ci vengono fornite le dosi dall'Europa e contestualmente trasferite dallo Stato. Questa è la vera arma. In questo momento quello che manca non sono né gli spazi né gli operatori, sono materialmente i vaccini".