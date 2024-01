Autolinee Toscane ha incrementato in modo rilevante le corse autobus tra Vicopisano e Pisa. Ad essere potenziate sono state le linee 130 (appartenente all'urbano di Pisa e che collega, appunto, Vicopisano e Pisa) e 140 extraurbana (relativa a Vicopisano-Pontedera). Il nuovo servizio decorrerà da lunedì 8 gennaio (in fondo sono scaricabili gli orari). Vicopisano è raggiunta anche dalla linea 141, Buti-Vicopisano-Cascina, che però rimarrà invariata.

"Vorrei citare le parole di un giovane fruitore della linea che ci collega a Pisa - dice un soddisfatt Juri Filippi, assessore alla mobilità - 'non si tratta di un cambiamento, da parte di Autolinee Toscane, ma di una rivoluzione!'. In effetti le corse in più sono davvero numerose e questo aumento così cospicuo consentirà un utilizzo molto più semplice dell'autobus, un impegno che ci eravamo presi sia con gli studenti che con le persone che hanno più difficoltà a muoversi. Restano altri due nodi da sciogliere: quello del biglietto da Vicopisano a Pisa che, come era stato stabilito, dovrà valere anche nelle corse in città e quello delle tariffe, non ancora fissate definitivamente. Ci raccomanderemo nuovamente anche con Regione e Provincia affinché restino, necessariamente, invariate e non ci sia alcun aumento"

"Regione e Provincia - interviene il sindaco Matteo Ferrucci - che voglio ringraziare, insieme a tutti coloro che si sono adoperati per raggiungere questo importante risultato, in particolare, per il nostro Comune, l'Assessore Filippi. Si tratta di un miglioramento davvero notevole e che avrà un impatto positivo sulla vita dei ragazzi, delle ragazze, delle famiglie e delle persone che hanno difficoltà a spostarsi. Spero, altresì, che questo incremento di corse contribuisca ad aumentare l'utilizzo dei mezzi pubblici perché in questo modo faremo bene all'ambiente e mitigheremo le congestioni del traffico, spiacevoli per tutti, per molteplici aspetti".