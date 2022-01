Edilizia, Cisl Toscana: "Il settore vola, ma gli infortuni crescono ancora di più"

"Il settore edile vola, i bonus fiscali per l'edilizia spingono il settore a numeri mai visti da qualche decennio, ma gli infortuni crescono a un ritmo ancora maggiore e questo non è accettabile. Non possiamo sacrificare la vita e la sicurezza nel nome della ripresa". Lo dice Simona Riccio, segreteria generale della Filca-Cisl Toscana, la federazione del settore edile alla vigilia del suo dodicesimo congresso regionale. Stando ai dati delle casse edili, in Toscana "si è passati da una media di 28.455 lavoratori e 7.268 imprese del periodo ottobre 2016-settembre 2017 a una media di 33.068 lavoratori e 7.619 imprese tra ottobre 2020-settembre 2021". Ovvero "un +16% di lavoratori e un + 4,8% di imprese, mentre la massa salari è cresciuta del 22% e le ore lavorate del 15%", spiega. Tuttavia, tra gennaio e novembre 2021 nel comparto delle costruzioni secondo i dati Inail "ci sono state 2.369 denunce di infortunio sul lavoro, il 22,1% in più dello stesso periodo dell'anno precedente. Un aumento non giustificato dal fermo di parte del settore nel lockdown". E "la dinamica degli infortuni è sempre la stessa: la caduta dall'alto; il seppellimento nelle lavorazioni di scavo; l'investimento, da parte dei mezzi in movimento; la folgorazione". Per Riccio "l'attenzione alla sicurezza sul lavoro, gli investimenti in prevenzione e controllo, sono stati considerati un costo nel periodo di crisi e oggi rischiano di essere visti come 'un'incombenza' che rallenta la rincorsa al lavoro e ai ritmi esagerati che stiamo tenendo a scapito di formazione, prevenzione e rispetto delle regole. E gli incidenti degli ultimi giorni ne sono la conferma".