Il progetto sperimentale è un successo: crescono gli iscritti della scuola d'infanzia di Villamagna

Sono 17 le bambine e i bambini all’Infanzia di Villamagna nell’anno scolastico 2022/23. Un numero importante in una realtà in cui, già da anni, il calo demografico, che a livello nazionale sta coinvolgendo il nostro paese, si era particolarmente avvertito. "Il numero degli iscritti di questo anno alla scuola dell’Infanzia di Villamagna - dichiara l’assessore all’Istruzione del Comune di Volterra Viola Luti - è una bellissima notizia per il nostro territorio e conferma la qualità del progetto sperimentale per l’innovazione che abbiamo finanziato e avviato lo scorso anno e di cui stiamo raccogliendo già importanti risultati. Un impegno che, come amministrazione, abbiamo portato avanti anche nel 2022 e che è volto a soddisfare le esigenze delle realtà scolastiche di Volterra".

"La prossima settimana, infatti, inizieranno le attività educative legate alla musica e all’inglese per incrementare le occasioni di esperienze e di crescita delle bambine e dei bambini. Questa iniziativa - continua Luti - si inquadra in un più ampio progetto di valorizzazione delle scuole di ogni ordine e grado del territorio che, sulla base delle esigenze di ciascun plesso, realizza interventi per rafforzare la qualità dell’offerta del nostro sistema scolastico e per consentire un’adeguata fruizione degli spazi. Ringrazio il personale della scuola, la dirigenza, la coordinatrice 0-6 e le maestre, per l’interesse e le competenze con cui hanno condiviso l’iniziativa e per l’entusiasmo e la professionalità che mettono quotidianamente nel loro lavoro. Ringrazio, inoltre, la responsabile del settore Istruzione, Rossella Trafeli, e tutti i dipendenti dell’ufficio il cui impegno ha reso possibile portare avanti il progetto".