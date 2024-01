Arena Garibaldi e polemiche, il Comune: "Al vaglio varie ipotesi per aumentare i posti in Curva Nord"

Il Sindaco di Pisa Michele Conti e il vicesindaco e assessore all’edilizia sportiva, Raffaele Latrofa, fanno il punto sulle ipotesi in campo a cui i tecnici comunali stanno lavorando per ampliare la capienza del settore di Curva Nord dell’Arena Garibaldi. Solo ieri i gruppi della Nord hanno lanciato lo sciopero del tifo, annunciando che non entreranno più in curva finché il problema degli accessi limitati non sarà risolto.

"Così come abbiamo agito tempestivamente nei mesi scorsi - afferma il Sindaco di Pisa, Michele Conti - ho chiesto già nelle scorse settimane agli uffici comunali di lavorare con priorità a un’ipotesi percorribile per aumentare i posti nel settore popolare dell’Arena Garibaldi. Il nostro dovere è garantire la sicurezza delle persone che entrano nell’impianto sportivo e, parallelamente, lavorare affinché il maggior numero di spettatori consentito abbia la possibilità di acquistare il biglietto e godersi la partita. Sappiamo quanto i tifosi ci tengano a sostenere la squadra della nostra città, per questo garantiamo, come abbiamo sempre fatto, il massimo impegno per cercare soluzioni in tempi celeri".

"Da settimane sono sul tavolo degli uffici alcune ipotesi per consentire di aumentare la capienza della curva Nord", spiega il vicesindaco con delega all’edilizia sportiva Raffaele Latrofa, che questo pomeriggio ha fatto un sopralluogo allo stadio con i tecnici comunali. "La prima ipotesi sulla quale stiamo lavorando - spiega Latrofa - è quella di andare a recuperare posti nel settore di curva, chiuso da tempo, adiacente alla tribuna coperta e conosciuto come 'curvino'. Per fare questo sarà necessario realizzare una nuova scala esterna in acciaio. Un progetto che dovrà essere vagliato da tutti gli organi preposti alla sicurezza e sottoposto alla commissione prefettizia. Una prima stima, molto vicina alla realtà, ci dice che potremmo guadagnare circa 570 nuovi posti, portando così la curva Nord a circa 3.900 posti. Oltre a questo c’è una seconda ipotesi su cui stiamo già lavorando, ovvero la possibilità di demolire la fascia inferiore di tutto il settore, a ridosso della recinzione in vetro, e che potrebbe permettere di ampliare ancora la capienza. Per quanto riguarda il finanziamento delle opere, l’Amministrazione è pronta sin da subito a mettere in campo le risorse necessarie".