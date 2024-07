Incidente sulla Bigattiera: un'auto finisce contro un pino

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle 20:56 di lunedì 8 luglio in via di Bigattiera, direzione Tirrenia, in seguito alla segnalazione di un incidente stradale. Un'auto ha perso il controllo finendo contro un pino: il personale dei Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza la vettura e i luoghi dell’intervento collaborando con gli altri enti intervenuti.

Il conducente e i due occupanti sono stati trasportati all’ospedale di Cisanello in codice giallo. Sul posto anche i sanitari del 118 insieme a Carabinieri e Polizia di Stato, che si sono attivati per i rilievi di loro competenza.