Contromano sulla Fi-Pi-Li: la Polizia blocca il traffico e riesce ad evitare incidenti

In servizio per un pattugliamento ordinario, vede passare nella corsia opposta della Fi-Pi-Li una vettura contromano. E' successo ieri sera, 9 maggio, ad una pattuglia della Polizia Stradale. Gli agenti, esperti e pronti, hanno subito azionato i sistemi di allarme, per poi accellelare e intervenire a tutela degli utenti della strada: sfruttando uno dei pochi 'bypass' presenti nella zona, si sono portati nella corsia interessata e grazie alle luci di emergenza e al pannello a messaggio variabile in dotazione al veicolo di servizio sono riusciti a rallentare e poi a fermare in sicurezza il traffico.

Quando il veicolo del confuso autista è arrivato allo stesso punto, c'è stato da affrontare la parte più difficile: attirare con ogni mezzo, a rischio della loro stessa incolumità, l'attenzione del guidatore per avvisarlo del pericolo incombente. Alla fine il coraggio dei poliziotti è stato premiato e il peggio, anche se per poco, è stato evitato. L'autovettura, condotta da un uomo di 55 anni, è stata dirottata nella corsia di emergenza e il distratto pilota sanzionato con il ritiro della patente di guida.