Contromano sui lungarni: nei guai due turisti

Ieri sera, 30 settembre, intorno alle ore 23.30, nel corso dei pattugliamenti sui lungarni per prevenire episodi di criminalità connessi all’afflusso di persone in centro storico per la movida, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura ha inseguito e bloccato, all’altezza del museo di San Matteo, sul Lungarno Mediceo, un’auto Mercedes Classe A che procedeva controsenso.



Gli occupanti sono stati controllati: si trattava di una cittadina colombiana 41enne, arrivata in Italia da 5 giorni per motivi turistici, e di un romano 56enne. I due hanno dichiarato di essere a Pisa per un giro turistico.



Al termine degli accertamenti, nei confronti dei due sono state elevate tre contravvenzioni al Codice della Strada per guida senza patente al seguito, auto priva di carta di circolazione e di copertura assicurativa; la Mercedes è stata sequestrata.