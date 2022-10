Noto per danneggiare le auto in sosta: fermato in via San Francesco

Era già conosciuto per danneggiare le auto in sosta e sembra lo abbia fatto ancora. Ne è convinta la Polizia, che ha denunciato un 42enne livornese, ieri 9 ottobre, al termine di un tempestivo intervento su segnalazione dei residenti, in via San Francesco.

Secondo quanto si apprende, in serata è arrivata la chiamata alla Sala Operativa circa la presenza dell'uomo in zona, diretto in Piazza San Paolo all'Orto. Dalla descrizione, fra tatuaggi e skateboard, c'era il sospetto sulla sua identità, già conosciuta dagli agenti. Così l'operatore di turno ha inviato sul posto due equipaggi, in modo da chiudere le possibili vie di fuga; sul posto i poliziotti lo hanno intercettato e dopo i primi accertamenti sono state trovate tre autovetture danneggiate, con vistose ammaccature alla carrozzeria.

L'uomo è stato accompagnato in Questura e identificato. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 2 grammi di hashish. L'uomo non ha saputo giustificare i motivi del suo gesto. Oltre alla denuncia è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti, con la droga che è stata sequestra.