Una Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta nelle prime ore di stamani, 5 novembre, alle ore 2.40, in via Dante Alighieri nel Comune di Calcinaia, per l'incendio di un'auto. Malgrado il tempestivo intervento della squadra di Cascina, l'auto è andata distrutta. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Calcinaia per i rilievi del caso. Le cause sono in fase di accertamento.