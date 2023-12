Un danno rilevante, per una brutta sorpresa di Natale. Un incendio si è sviluppato nella notte fra il 23 e il 24 dicembre nel parcheggio di via del Fienilaccio a Castelmaggiore di Calci, nel comune di Calci. Ad andare completamente distrutte sono state 7 auto. La zona non è coperta da telecamere di sorveglianza. Restano da capire le cause del rogo, avvenuto intorno alle ore 2 della Vigilia.