Paura sulla Fi-Pi-Li: auto divorata dalle fiamme

Le segnalazioni si sono susseguite senza sosta, fino all'arrivo dei primi soccorsi che non hanno potuto fare altro che constatare la distruzione completa del veicolo. Per fortuna le fiamme che nel primo pomeriggio di giovedì 31 agosto hanno divorato una vettura in una piazzola della Fi-Pi-Li situata tra l'uscita di Montopoli Val d'Arno e Santa Croce sull'Arno non ha provocato danni a persone. Il guidatore è riuscito a uscire dall'abitacolo prima che l'incendio ne mettesse a repentaglio l'incolumità.

L'incidente si è verificato attorno alle 14: l'avviso del pericolo è corso rapidamente anche su internet attraverso i moltissimi post e le foto pubblicate sul gruppo Facebook 'I dannati della FiPiLi'.