Auto graffiate in Santa Maria a Capodanno: "Sono 30mila euro di danni"

Ammonta a circa 30mila euro la stima totale dei danni causati alle automobili dei residenti del quartiere di Santa Maria a Capodanno, parcheggiate in via Porta Buozzi, in via Luca Ghini e in Via Galli Tassi, come denunciato dallo stesso comitato. Quelle aree "sono le uniche zone disponibili per la sosta dopo la pedonalizzazione dell’Area Duomo" insiste il gruppo, "prive di telecamere di sorveglianza e di una adeguata illuminazione".

"L’ingente spesa pro-capite di circa mille euro - prosegue il comitato - potrà solo parzialmente essere recuperata, in quanto non tutti hanno una polizza assicurativa che copre gli atti vandalici ed in ogni caso viene detratta una franchigia di circa 300 euro. Ulteriori danni sono stati compiuti anche nei giorni successivi ad auto e motorini".

Il Comitato dei Residenti di Santa Maria ha quindi fatto volantinaggio, consigliando agli abitanti di continuare a sporgere le denunce presso la Polizia di Stato in Questura, per poter svolgere le indagini con il maggior numero di dati disponibili. Il Comitato invita poi i residenti a "parcheggiare, alla sera, la propria auto in via Santa Maria, che è dotata di telecamere e di una illuminazione adeguata, in orario 19-9.30, quando non è attiva l’Area pedonale, lasciando liberi i portoni di ingresso delle abitazioni e nel rispetto degli spazi riservati alle attività commerciali. Non esistono divieti di sosta lungo la via. In questa fascia oraria l’Area pedonale torna ad essere ztl, dove è ammesso l’accesso ai veicoli dei residenti autorizzati 'con possibilità di sosta in tutti i luoghi consentiti nella zona per cui viene rilasciata l’autorizzazione se privi di autorimessa od area privata idonea allo stazionamento di un veicolo'. E’ l’unico modo per i residenti di potersi tutelare da soli, in attesa di provvedimenti amministrativi".

Il Comitato fa infine presente di aver già ha chiesto formalmente al sindaco e agli assessori competenti di "installare urgentemente telecamere di videosorveglianza in via Porta Buozzi, via don Gaetano Boschi, via dei Mille, via Corsica, piazza Buonamici, via Pasquale Paoli, via della Faggiola, piazza Arcivescovado, Via Cardinal Maffi, via Roma ed in altre strade del quartiere che ne sono prive". Ha segnalato anche la necessità di "adeguare l’illuminazione nelle suddette vie e in Piazza dei Cavalieri, che è al buio, per la sicurezza dei cittadini e dei loro beni".