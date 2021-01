Cascina: auto incendiata, traffico bloccato

E' successo intorno alle 12.30 in via Nazario Sauro. Non ci sono stati feriti

I Vigili del Fuoco di Cascina sono intervenuti in via Nazario Sauro, intorno alle 12.30 di oggi 21 gennaio, per l'incendio di un'auto. La pericolosa situazione, oltre all'inevitabile apprensione, ha causato anche un momentaneo blocco del traffico. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo, non ci sono stati ulteriori danni o feriti. Sul posto la Polizia Municipale di Cascina.