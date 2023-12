Auto in fiamme: paura nella notte in centro

Una squadra dei Vigili del fuoco di Pisa è intervenuta in piena notte, domenica 31 dicembre, in via San Francesco a Pisa per l'incendio di un'auto. Il personale intervenuto ha estinto le fiamme che stavano interessando un mezzo fermo in sosta e messo in sicurezza i luoghi dell'intervento. L'incendio ha danneggiato altre vetture parcheggiate. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del reparto RadioMobile per avviare le indagini e chiarire le dinamiche dell'incendio.