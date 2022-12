I carabinieri scoprono nell'auto una katana: denunciato il proprietario

I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un uomo che deteneva illegalmente, all’interno dell’auto, una katana. I militari sono intervenuti nei pressi di un locale del centro a seguito della segnalazione di un’animata lite in strada tra due cittadini stranieri. All’arrivo, dopo aver riportato la calma e impedito che la lite degenerasse, i carabinieri hanno scoperto all’interno dell’automobile di uno dei due una spada giapponese del tipo katana, con una lama di 68 centimetri, di cui il possessore non sapeva giustificarne il lecito possesso. L’uomo, al quale è stata sequestrata l’arma bianca, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di porto abusivo di armi od oggetti ad offendere.