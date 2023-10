In auto con una mannaia, mente sulla sua identità ai Carabinieri

Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio durante il fine settimana, fra Pisa e zone limitrofe, i Carabinieri hanno denunciato 5 persone.

Nell'hinterland pisano, il personale della Radiomobile ha segnalato un conducente per guida in stato di ebbrezza. Sottoposto alla verifica dell'etilometro è risultato avere un tasso alcolemico superiore a tre volte il limite di Legge. Patente di guida ritirata e veicolo affidato a soccorso stradale.

I militari dello stesso reparto hanno denunciato anche un'altra persona per possesso ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere, e false dichiarazioni a Pubblico Ufficiale. L'uomo, controllato sull'Aurelia a bordo del veicolo, ha fornito false generalità ed è stato trovato con nell'auto una mannaia di 11 centimetri, sequestrata.

I Carabinieri di Porta a Mare hanno denunciato un terzo soggetto per inosservanza dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato, in quanto risultato destinatario di un provvedimento di espulsione.

Sempre a Pisa, la Radiomobile ha denunciato un quarto soggetto controllato in Viale Gramsci, per inottemperanza del divieto ritorno nel Comune di Pisa. Infine, in via Palestro, gli stessi militari hanno denunciato un cittadino straniero che, alla richiesta degli operatori, ha omesso di esibire i documenti per accertare la regolare presenza sul territorio nazionale.