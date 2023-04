Sono entrati in una vettura in sosta durante la notte, sono stati sorpresi dai residenti che hanno chiamato la Polizia. Una volante è intervenuta fra il 18 e il 19 aprile a Riglione, a seguito della chiamata d'emergenza che parlava di due persone sospette intente a cercare di forzare le portiere delle macchine.

Sul posto gli agenti hanno rintracciato i due uomini, che si sono difesi dicendo che stavano cercando un riparo per la notte e che gli sportelli non erano chiusi a chiave. I due sono stati identificati come un cittadino marocchino di 33 anni, residente a Valmontone (Roma), in attesa di rinnovo titolo di soggiorno, mentre l'altro è un connazionale 26enne in Italia senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale.

Il proprietario dell'auto, presente sul posto, non ha saputo riferire agli agenti se sul momento fosse stato asportato qualcosa dall'auto. Sul veicolo non erano visibili segni di effrazione. I due uomini sono stati comunque accompagnati in Questura e, in attesa della querela del proprietario dell'auto, sono stati rispettivamente denunciati per reati diversi.

Il 33enne è stato denunciato per il reato di ricettazione, in quanto trovato in possesso di un telefono cellulare ritenuto provento di furto; il 26enne per il reato di inottemperanza all'Ordine del Questore di abbandonare il territorio nazionale, emesso a suo carico lo scorso mese di settembre. Quest'ultimo è stato trattenuto e messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione, per perfezionare le pratiche di espulsione definitiva dal territorio nazionale.