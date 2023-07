Pista ciclabile all'ospedale Cisanello utilizzata come parcheggio auto

Una situazione spiacevole per chi utilizza la bicicletta per i propri spostamenti: la pista ciclabile all'ospedale Cisanello usata come un parcheggio dalle auto. A denunciare la sosta selvaggia è Fiab Pisa.

"Lo scorso maggio è stato aperto il ponte ciclopedonale di Riglione, una infrastruttura importante per la mobilità ciclistica verso l'ospedale di Cisanello - sottolineano dall'associazione promotrice della mobilità green - purtroppo però il collegamento ciclabile tra il ponte e l'ospedale lascia ancora molto a desiderare: vi è un tratto mancante e un tratto non protetto sistematicamente occupato da auto in sosta vietata. Nonostante che nei parcheggi a servizio dell'ospedale ci sia sempre posto e i parcheggi gratuiti non manchino, il parcheggio selvaggio sulla ciclabile è una costante per un motivo molto semplice: chi lo pratica sa di farla franca".



"Proprio la settimana scorsa un nostro socio ha ripetutamente segnalato questo scandalo. Anche Fiab Pisa ha provveduto ad informare chi di competenza di quanto accade quotidianamente, ma la Polizia municipale non è intervenuta per scongiurare il parcheggio selvaggio - proseguono da Fiab - per impedire il parcheggio selvaggio bisogna mettere a norma la pista con il cordolo invalicabile obbligatorio per legge; ma in attesa di soluzioni strutturali è indispensabile assicurarne la percorribilità e tutelare la sicurezza dei ciclisti sanzionando gli abusi".