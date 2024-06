Incidente sulla Fi-Pi-Li: auto ribaltata e fila di diversi chilometri

Ancora un incidente sulla Fi-Pi-Li e un pesante rallentamento del traffico. Poco dopo le 14 di oggi, mercoledì 12 giugno, due vetture sono entrate in collisione mentre percorrevano la strada di grande comunicazione in direzione della costa. L'incidente è avvenuto nei pressi dell'uscita di Pontedera e immediatamente si è creata una lunga coda di auto che in poco più di un'ora ha già raggiunto Montopoli ed è in costante aumento.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti equipaggi del 118, coadiuvati da Vigili del fuoco e una pattuglia della Polizia stradale. Una delle due auto nello scontro si è ribaltata e un occupante è stato indirizzato al Pronto soccorso del 'Lotti' di Pontedera con il codice giallo.