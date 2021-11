Si ribalta con l'auto: muore una donna

Una distrazione, forse un'insidia celata dall'asfalto zuppo di pioggia, oppure un malore. Sono tutte da chiarire le cause dell'incidente stradale che nella notte di domenica 14 novembre hanno portato alla morte di Maddalena Bendinelli nella località di Orzignano, frazione di San Giuliano Terme. Attorno all'una di notte la donna è finita con la sua auto in un fosso, ribaltandosi e procurandosi lesioni irrimediabili. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco e della Misericordia di Pisa, ma tutti i tentativi di salvare la donna sono stati vani.

Dai primi rilievi effettuati dalla Polizia, è emerso che la donna era uscita di casa per soccorrere il figlio, rimasto bloccato a San Martino Ulmiano con l'auto in panne. Al momento dell'incidente la donna aveva la cintura di sicurezza regolarmente allacciata. Il Pubblico Ministero di turno ha disposto la traslazione della salma a Medicina Legale per metterla a disposizione dell’ Autorità giudiziaria.