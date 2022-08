Si ribalta con la sua auto nella notte: ricoverato in ospedale

La dinamica dell'incidente è ancora tutta da stabilire. All'apparenza l'incidente che si è verificato nella tarda serata di sabato 27 agosto è il frutto di una distrazione del guidatore che, con la sua auto, è terminato nel canale che costeggia via del Fosso vecchio, nel comune di Cascina. L'uomo, residente a Pisa ma le cui generalità non sono note, è stato soccorso da un'ambulanza della Misericordia di Cascina con medico a bordo, e da due pattuglie dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco. Dopo essere stato estratto dall'abitacolo della vettura, è stato trasportato al Pronto soccorso di Cisanello dove è stato ricoverato in codice giallo per un trauma addominale.