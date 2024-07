Volterra, un'auto si ribalta e finisce fuori strada: conducente estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 luglio, alle ore 00:41, sulla Strada Regionale 68 al km 40 nel Comune di Volterra per un incidente stradale. Un'auto ha perso il controllo ribaltandosi e finendo fuori strada.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha estratto il conducente, affidandolo al personale sanitario accorso sul posto. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Pontedera in codice giallo. La squadra dei Vigili del Fuoco successivamente ha messo in sicurezza l’auto e i luoghi dell’intervento. Sul posto anche i Carabinieri di Volterra per i rilievi di loro competenza.