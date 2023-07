Auto rubata a Bologna rintracciata a Pontedera: denunciato un 41enne

Rintracciata dai Carabinieri di Pontedera un'auto rubata a Bologna.

Nel tardo pomeriggio di ieri i militari hanno ricevuto, tramite la centrale operativa, la segnalazione che un’auto di grossa cilindrata, rubata nel parcheggio di un centro commerciale di Bologna nel corso della mattina, era stata geolocalizzata tramite antifurto satellitare nel centro di Pontedera.

Immediate sono così scattate le ricerche che hanno consentito ai militari di rintracciare il veicolo.



Alla guida c’era un 41enne di nazionalità albanese che non ha fornito alcuna spiegazione del perché fosse in possesso dell’auto. Sbrigate le formalità di rito per una completa identificazione dell'uomo, i Carabinieri hanno sequestrato l’auto e denunciato in stato di libertà il 41enne per il reato di ricettazione.