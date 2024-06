Manovre spericolate in centro su un'auto rubata: in tre nei guai

I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nel corso del servizio finalizzato al controllo del territorio, hanno arrestato due persone per resistenza a pubblico ufficiale, e deferito le stesse, unitamente ad un’altra persona, anche per ricettazione.



Nello specifico, a Pisa, i militari della Stazione Capoluogo, con il supporto della Sezione Radiomobile, durante un servizio di controllo alla circolazione stradale, hanno notato una macchina che, in centro città, effettuava delle manovre particolarmente pericolose. I militari si sono così messi all’inseguimento del veicolo che, nel tentativo di sottrarsi al controllo, si è dato alla fuga. Dopo pochi chilometri di strada percorsa ed un successivo breve tentativo di fuga a piedi, gli occupanti del mezzo sono stati definitamente bloccati e portati in caserma per l’identificazione. Da ulteriori accertamenti, è emerso che l'auto su cui viaggiavano risultava essere stata rubata il giorno precedente.



Due degli occupanti del mezzo sono stati pertanto arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, oltre ad essere denunciati, insieme ad un terzo soggetto trovato a bordo, per ricettazione in concorso dell’auto.

Inoltre il conducente è stato segnalato per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sull’uso di alcool e sostanze stupefacenti.