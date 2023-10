Ha avuto il sospetto e ci ha visto giusto. Nel pomeriggio di ieri, 5 ottobre, un poliziotto di Pontedera, libero dal servizio, mentre si trovava nella città della Vespa, ha notato un'autovettura che era stata segnalata come rubata il giorno prima. A bordo c'erano due ragazzi di circa vent'anni. L'operatore ha così immediatamente allertato i colleghi del Commissariato e si è messo a pedinare l'autovettura.

Seguendo gli spostamenti, il poliziotto ha visto la vettura fermarsi e far salire un terzo ragazzo, per poi dirigersi verso Ponsacco. All'altezza della frazione La Borra, approfittando del fatto una pattuglia della Polizia Municipale era sopraggiunta come rinforzo, è partita l'azione di controllo. L'operatore ha intimato l'alt alla macchina dei ragazzi, che in tutta risposta hanno accelerato. E' partito così l'inseguimento, che si è concluso nel centro di Ponsacco, dove i tre occupanti hanno lasciato il mezzo per fuggire a piedi in direzioni diverse.

L'inseguimento è proseguito a piedi. Due ragazzi sono riusciti a far perdere le loro tracce, gettando via nel mentre un panetto di hashish. Il terzo è stato bloccato, opponendo resistenza per svincolarsi dalla presa. Si tratta di un ventenne di origine albanese, cittadino italiano, incensurato. E' stato denunciato in stato di libertà per i reati di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio in concorso. Continuano le ricerche dei due fuggitivi, che sono stati ripresi da diverse telecamere. Il panetto di droga pesa circa 100 grammi, è stato sequestrato insieme ad un telefono cellulare dei ragazzi. L'autovettura verrà restituita al legittimo proprietario.