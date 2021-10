San Giuliano Terme: riconsegnata un'auto rubata al proprietario

Nella mattinata di venerdì 22 ottobre una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Pisa è intervenuta in via Giosuè Carducci a San Giuliano Terme per effettuare un controllo su un'auto modello Alfa Romeo Giulietta. Dopo le verifiche, è emerso che la vettura era stata derubata e il proprietario ne aveva denunciato il furto qualche giorno fa a Pisa. L'Alfa Romeo è tornata in possesso del proprietario.