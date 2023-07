Erano anni che non metteva in regola i suoi mezzi con l'assicurazione. E ora è a piedi. La Polizia Municipale di Pisa, sabato scorso, si è trovata nel singolare caso di fermare due volte la stessa persona, in due momenti diversi, durante i controlli portati avanti soprattutto nella stagione estiva per la sicurezza stradale. Dal Comando di via Battisti avvisano infatti che sono in aumento gli indisciplinati: rispetto al 2022, si registra un'impennata di oltre il 50% di veicoli sanzionati perché privi della copertura assicurativa obbligatoria.

In questo specifico ed emblematico caso, lo 'sfortunato' guidatore è un 50enne residente a Pisa. L'uomo è stato dapprima sottoposto a controllo la mattina, mentre era a bordo della sua auto. E' emerso che il mezzo non veniva assicurato da 5 anni. Qualche ora più tardi è un'altra pattuglia a fermarlo, questa volta in scooter: verifica e niente assicurazione, da 4 anni. Entrambe i veicoli sono stati sequestrati e l'uomo dovrà ora versare nelle casse comunali poco meno di 2mila euro di sanzioni. In più, ovviamente, deve mettersi in regola quanto prima con le assicurazioni.